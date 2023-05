Oekraïense topper Elina Svitolina vraagt op Roland Garros aandacht voor noden van haar land: "Loze woorden, lege daden"

Elina Svitolina wil dat de tenniswereld zich concentreert op de noden van haar land door de oorlog in Oekraïne en niet op de gevolgen voor de sport. "Ik hoor vooral loze woorden, zie lege daden, die niemand vooruithelpen."



Svitolina, halvefinaliste op Wimbledon en de US Open in 2019, stond 6 jaar geleden derde op de WTA-ranking. Ze is zo een van de boegbeelden van de Oekraïense sport, het was haar eerste grandslamtoernooi sinds ze in oktober haar dochtertje Skaï op de wereld zette.



De spanningen in de kleedkamers tussen de Oekraïense en de Russische en Wit-Russische speelsters zijn zo grotendeels aan haar voorbijgegaan. Zondag werd de Oekraïense Marta Kostjoek op Roland Garros nog uitgejouwd, omdat ze de Wit-Russische Aryna Sabalenka weigerde de hand te schudden.



"Bij mijn terugkeer merkte ik dat er vooral veel flauwekul aan de gang is", zegt Svitolina. "Aan de hoofdzaak wordt voorbijgegaan. Er wordt maar gepraat en gepraat en gepraat... over niets."