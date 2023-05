De afscheidnemende Mark Cavendish schoot zondag in de roos in zijn laatste Giro-rit ooit. De Manx Missile is zonder twijfel een van de beste sprinters aller tijden. Maar is hij ook de G.O.A.T. van sprintland? Sporza gaat op zoek naar de snelste benen ooit in de koers. Wie vindt u de snelste 5 spurters aller tijden? Sprintsnel stemmen is de boodschap!