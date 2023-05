Union geeft zich nog altijd niet gewonnen: "En volgende week knallen we weer!"

"We zijn blijven vechten tot het einde voor dit resultaat", reageerde Bart Nieuwkoop. "Maar een gelijkspel was het hoogst haalbare", gaf de Nederlandse verdediger toe.

"Of dit nu een klein mirakel is? Ja, zeker met z'n tienen. Want na hun goal hebben we vrij weinig laten zien. Na die rode kaart moesten we ook werken voor mekaar."

Volgende week wordt het een pittige slotspeeldag. "Zeker. We hebben het helaas niet meer in eigen handen, maar volgende week knallen we weer en dan zien we wel."

"Er is weer hoop", zag Siebe Van der Heyden. "Hopelijk maken we het volgende week af. Het is een mirakel, maar we zijn mentaal zo sterk."