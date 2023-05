Thibau Nys is "opgelucht" na eerste zege: "Ik wist dat niemand me kon inhalen"

In de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije eindigde hij al twee keer tweede, op dag 3 van de Ronde van Noorwegen was het zondag wel bingo.

"Dit is een grote opluchting", vertelde Thibau Nys na zijn eerste zege op de website van zijn werkgever.

"Ik ben zo blij dat ik eindelijk win. Ik was er al een paar keer dichtbij."

"Mijn ploeg deed het geweldig en hield me prima voorin. Jasper Stuyven deed een weergaloze lead-out."

"Mijn finish lag in de laatste bocht en toen ik versnelde, wist ik dat niemand me zou kunnen inhalen."

"Op zo'n finish ben ik explosief en in de laatste 50 meter kon ik ontploffen, want de kloof was groot genoeg."

Nys jr. kan vandaag zelfs nog eindwinnaar worden. "Al wordt dat moeilijk", beseft hij met zijn achterstand van 23 seconden.

"De voorbije dagen zijn al uitstekend geweest en ik ga weer voor de ritzege. Ik voel me hier alvast geweldig in deze ploeg. I'm living a good life."