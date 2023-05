Recordkampioen Canada heeft zondagavond in het Finse Tampere voor de 28e keer de wereldtitel in het ijshockey bij de mannen veroverd. In de finale haalden ze het met 5-2 van Duitsland, dat zo naast zijn eerste wereldtitel greep. Co-organisator Letland kaapte tegen de VS verrassend het brons weg, de allereerste WK-medaille ooit voor de Letten.