Eerste Belg in Giro-top 10 in 11 jaar, maar bij teamspeler Laurens De Plus overheerst het verdriet

"We gingen uit van onze eigen sterkte omdat Geraint Thomas de meest constante was, altijd op de afspraak was en omdat zijn 3e week doorgaans de sterkste is."

De Plus: "Eerlijk gezegd overheerst de domper van zaterdag. 3 weken lang mogen we trots zijn op de prestatie van onze ploeg. Maar we worden op onze waarde geklopt, dat hadden we niet zien aankomen."

De Plus mocht in deze Giro dan wel een prestatie neerzetten om "u" tegen te zeggen. Hij is een teamspeler, en dus deelt hij ook in het verdriet van het team. Ook na de slotceremonie zindert het verlies van de roze trui nog na.

"Het feestje vanavond in Rome zal er iets rustiger uitzien dan vooraf gepland", reageerde Laurens De Plus zondagavond. "Een paar pintjes tegen het verdriet, niet meer dan dat."

"Het is niet dat ik een supergevoel overhoud aan die 10e plek"

De Plus herhaalde meermaals dat hij geen eigen klassementsambities had. Denkt hij er na de slotceremonie nog zo over? Het is tenslotte al 11 jaar geleden dat er nog een Belg in de top 10 eindigde (Thomas De Gendt in 2012).



"Ik ben een ploegmaat in hart en nieren. Dat is altijd zo geweest. En dat is nu niet anders."

"Misschien ben ik er over een paar weken trots op. Vooral op de prestatie dan, eerder dan op die 10e plek. Het is niet dat ik daar een supergevoel aan overhoud."