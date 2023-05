Ryan Crouser verbetert eigen wereldrecord kogelstoten met bijna 20 centimeter

Ryan Crouser dacht in februari al dat hij zijn wereldrecord scherper had gesteld - toen met maar 1 centimeter - maar die worp werd uiteindelijk niet gehomologeerd.



Op een meeting in Los Angeles nam de 30-jarige Amerikaan alle twijfel weg. Crouser had bij zijn eerste pogingen al geflirt met zijn record, maar wierp de kogel ten slotte naar 23,56 meter.



Voor Crouser heeft zijn kogel nu al meer dan 8 keer voorbij de 23 meter geworpen. Sinds Randy Barnes in 1990 had het meer dan 30 jaar geduurd voor iemand die afstand nog gehaald had. De eerste die daarin slaagde, was uiteraard Crouser.



Zonder blessures lijkt Crouser bij voorbaat al verzekerd van een derde olympische titel op een rij. Ook daar is nog niemand in geslaagd.