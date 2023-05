Ploegleider Intermarché-CW over helse klimtijdrit: "Logistiek de meest ingewikkelde ooit"

“Het is logistiek de meest ingewikkelde klimtijdrit ooit."

Steven De Neef, ploegleider bij Intermarché - Circus - Wanty, getuigt over de hectische laatste dagen in deze Giro.

"Het was een hele puzzel voor vandaag, maar we hebben nog 4 renners in koers. Dat maakt het net wat makkelijker. Voor de ploegen die meespelen voor de overwinning is het wel echt een hele bevalling."

"Mecaniciens achterop de motor met een reservefiets, normaal is dat allemaal niet. Dat is niet het ideale scenario als het een secondespel is voor de overwinning.”

Voor INEOS Grenadiers en Team Jumbo - Visma belooft het dus een nóg stressvollere dag te worden.

Welke uitdagingen hebben ze bij de ploeg van De Neef concreet moeten overwinnen?

“We hebben pas om 22.30 uur de planning gemaakt gisterenavond. We hebben moeten schuiven met mecaniciens en verzorgers.”

Vanavond wacht dan nog de lange transfer naar Rome. “Ik vlieg zelf naar Rome maar de mecaniciens moeten 700 kilometer rijden.”

Het slotstuk van een uitermate chaotische Giro.