Union leeft ontspannen toe naar "belangrijkste match voor bijna iedereen": "Een beetje stress mag"

"Mentale aspect zal een rol spelen"

Eén ding lijkt zeker: geschiedenis is in de maak. Of het nu aan de kant van Antwerp is, of aan de kant van Union. Voor beide clubs zou het historisch zijn en dat speelt volgens de trainer van Union een belangrijke rol. Daarom had Geraerts met zijn ploeg deze week een extra groepsgesprek.





"We hebben nog over het mentale aspect van de match van zondag gesproken", knikte hij. "De wedstrijd zal mede in het hoofd gespeeld worden."



"Ik heb zelf de groep toegesproken, ook over vergelijkbare situaties in mijn eigen spelerscarrière. Op mijn eigen manier probeer ik de spelers op alle mogelijke manieren klaar te krijgen. Ik doe het zoals ik het zelf aanvoel. Ik ben overtuigd van deze manier van werken."