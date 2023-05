SD Worx dendert onverstoord verder met 1-2-3'tje in Thüringen, dubbelslag voor Bredewold

In het vrouwenpeloton lijkt geen kruid gewassen tegen SD Worx. De Nederlandse formatie won na de ploegentijdrit in de Thüringen Ladies Tour ook de tweede etappe en palmde het hele podium in: Mischa Bredewold soleerde naar winst en de leiderstrui, Barbara Guarischi en Lorena Wiebes sprintten naar plekken twee en drie.