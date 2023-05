Jaar na climax in eigen land wil Thibaut Vervoort weer schitteren op het WK (met hulp van China)

Van pleintjesbasket in Antwerpen naar een zeer professionele omgeving in het verre Oosten. Thibaut Vervoort is na enkele maanden China even terug in België voor de voorbereiding van het WK 3x3 van eind deze maand. In een interview blikt de sterkhouder vooruit en terug.

Maak u klaar om de komende weken 3x3 weer overal te zien opduiken. Na het WK in Antwerpen vorig jaar staat nu een nieuwe editie in Wenen op het programma. Aan interesse zal er sowieso geen gebrek zijn. Overal ter wereld ziet de sport zijn populariteit stijgen en alle tickets voor de Olympische Spelen in Parijs zijn nú al uitverkocht. "Ik noem het vaak het TikTok van het basketbal", lacht Thibaut Vervoort. "Het is aan het boomen. Ik ben blij dat ook België daar mee aan kan bouwen en iets kan betekenen voor de sport."



De rol van Vervoort valt daarin allerminst te onderschatten. De voorbije jaren groeide de Antwerpenaar uit tot een BS (Bekende Sporter) in ons land, door zijn flitsende prestaties op de Olympische Spelen en het WK voor eigen volk. Recent verzilverde hij dat succes ook met een transfer naar China, waar hij voor Futian - een district in grootstad Shenzhen - speelt. Met dat team trad hij dit seizoen aan in de prestigieuze World Tour, waar hij meteen tweede eindigde tijdens een meeting in de Filippijnen. De toon was meteen gezet op het hoogste niveau.

Chinees avontuur

In China wil Vervoort, nummer 7 op de wereldranking, de volgende stap nemen in zijn carrière. Al vertoefde de 3x3-speler nog niet veel in zijn nieuwe "thuisland".

"We hebben voor het seizoen begon een lange periode in Servië - hét vaderland van de 3x3 - getraind, omdat de Chinese spelers daar geen visum moeten aanvragen. Nadien hebben we op korte tijd echt al overal gespeeld: Mongolië, de Filipijnen, China en ook Thailand." Alleen maar basket, basket, basket dus. En dat terwijl Vervoort bij zijn ploeg omringd is door maar één buitenlander, de Nederlandse international Dimeo Van Der Horst.

Welke taal wordt er dan onderling gesproken? Engels, Chinees?

"Wij zeggen wel eens Chinglish", lacht Vervoort. "De communicatie verloopt niet altijd even vlot, maar we hebben het geluk dat een van onze spelers wel wat woorden Engels kan. Die fungeert als tolk. Bovendien kan je in het basket veel zeggen met lichaamstaal, dus zijn er weinig misverstanden."

Eerlijk: het was ook een financiële keuze om naar China te trekken. Thibaut Vervoort

En wat met de centen? Heeft Vervoort, die voor een jaar tekende, EuroMillions gewonnen door in China te tekenen? "Eerlijk: het was ook een financiële keuze om naar China te trekken. Want het is tot nu toe ook niet altijd even gemakkelijk geweest om zover van huis te zijn: je hebt het uurverschil, jongens die geen Engels praten en je mist familie, vrienden en je vriendin."

"Maar de ervaringen die ik heb opgedaan de laatste drie maanden, dat is waanzin. Ik train in China tegen de absolute top, zoals de Golden Boys uit Letland, zoals ze hen noemen (door hun Olympische goud, red.). Hopelijk kan ik daardoor beter presteren op piekmomenten zoals het WK."

Thibaut Vervoort met zijn typerende hoofdband en zijn Chinees team Futian tijdens de World Tour in de Filipijnen.

Focus op WK

Zijn Belgische ploegmaats zullen het graag horen. Samen met Caspar Augustijnen, Bryan De Valck en Dennis Donkor verdedigt Vervoort vanaf volgende dinsdag de nationale eer op het WK 3x3 in Oostenrijk. België staat 6e op de FIBA 3x3 Ranking, maar greep in het verleden altijd naast de prijzen: "We hebben ons kunnen vestigen in de laatste twee à drie jaar. Ik wil niet alleen die vaste waarde zijn, we moeten ook medailles pakken."

Ik wil niet alleen die vaste waarde zijn, we moeten ook medailles pakken. Thibaut Vervoort

Wat moet de ambitie zijn van de Belgian Lions in Wenen?

"Ik denk dat je altijd moet dromen. Een medaille staat vanboven aan mijn lijst, voor iedereen hier trouwens. We zijn te vaak te dicht gekomen om daar niet van te dromen. We proberen manieren te vinden dat tikkeltje sterker te worden. Eremetaal is het doel."

Dan moeten Vervoort en co in de groepsfase wel voorbij Litouwen, Polen, Israël en Puerto Rico - de beste drie gaan verder in het toernooi.



"Als je kijkt naar onze poule moeten we verantwoordelijkheid nemen, volwassen zijn. Met Litouwen heb je een vaste waarde die in het verleden al meerdere medailles pakte, maar vanaf de kwartfinale kan het snel gaan in zulke korte matchen. Als we in het ritme geraken, mogen we van goud dromen."

Hoe dan ook: Vervoort keert een bijnaam rijker terug uit China. Eerst was het 'Must See TV' naar Thibaut Vervoort, maar nu is zijn bijnaam het Chinese woord voor hoofdband, een knipoog naar zijn onafscheidelijke zweetband. De reden? "Ze kunnen mijn naam daar echt niet uitspreken."

De Lions openen hun WK op 30 mei tegen Israël en Litouwen. Op 1 juni volgen de wedstrijden tegen Polen en Puerto Rico. Alle matchen zijn live te bekijken bij Sporza.