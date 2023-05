3x3-selectie voor WK is officieel, spelers uit fraudedossier worden voorlopig geweerd

Vanmiddag kon u bij ons al lezen dat Nick Celis, zowat de peetvader van het Belgische 3x3-project, niet is opgenomen in de Belgische selectie voor het WK dat dinsdag begint in Wenen.

Celis kreeg naar eigen zeggen vorige week te horen dat hij op basis van sportieve criteria afvalt, maar in een persbericht is er meer uitleg over zijn afwezigheid.

"De drie spelers (met onder andere Nick Celis, red) die genoemd worden in een onderzoeksdossier naar aanleiding van mogelijke fraude met fictieve toernooien bij de 3x3-mannenploeg, worden voorlopig niet geselecteerd in afwachting van conclusies in de verschillende procedures die momenteel lopen."

"Die beslissing, genomen door de 3x3-coach en door de besturen van Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen, is in lijn met artikel 4 van de Ethische Code van het Internationaal Olympisch Comité over voorlopige maatregelen: “The Sports Organisation may impose provisional measures, including a provisional suspension, on the participant where there is a particular risk to the reputation of the sport.”