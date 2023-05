Bezieler Nick Celis is niet geselecteerd voor het WK 3x3: "Niet goed genoeg: pijnlijk"

Bondscoach Steve Ibens probeerde voor zijn eerste WK de hete aardappel nog even voor zich te schuiven.

"De selectie wordt normaal donderdag bekendgemaakt", vertelde hij vandaag aan onze reporter tijdens een persmoment.

"We zijn nog aan het voorbereiden, ik kan er nu nog niets over zeggen. We moeten ook rekening houden met blessures en het is beter om voorzichtig te zijn met onze communicatie."

Nochtans is het al even geen geheim meer dat Nick Celis niet geselecteerd is voor het WK in Oostenrijk.

"Het kan zijn dat hij er niet bij is", weigerde de bondscoach zijn afwezigheid te bevestigen. "Dat zien we morgen wel."

"Met Thibaut Vervoort is er nu misschien een ander boegbeeld. We moeten ook kijken naar de toekomst en doorselecteren zoals men dat ook in andere sporten doet."