Arne Marit droomt bij debuut in grote ronde nog van etappewinst: "Zou kers op de taart zijn"

Concurrenten als Kaden Groves en Mads Pedersen zijn al naar huis. Verhoogt dat de kansen van iemand als Marit? "Ja toch wel, al is het ook wel jammer dat ze naar huis zijn. Als je die mannen kan kloppen, dan krijgt een zege meer aanzien."



"Voor mij is Jonathan Milan de sterkste sprinter in deze Giro. Maar hij is zeker niet onklopbaar, want in de eerste sprint kwam ik toch nog vlot terug op hem. Daar trek ik mij aan op. Als we hem kunnen kloppen, dan winnen we de rit. Mijn debuut in een grote ronde is geslaagd, winnen zou de kers op de taart zijn."

Gisteren reed Marit voor het eerst in zijn profbestaan een loodzware bergrit in de derde week van een grote ronde. Hoe heeft hij die rit verteerd? "Ik ben toch wat moe en de rit zit zeker in de benen. Ik was er met "Pluske" (Laurens De Plus) over bezig en die zei dat het voor iedereen zo is. Een rit als vandaag is dus meer dan welkom, ook voor mij."