Het tiende racisme-incident bij Vinicius Jr: "Het hele voetbalbestel is in fout"

Spaanse sportkrant AS lijstte het aantal misstanden tegen Vinicius op: tien in totaal, van de Clásico in 2021 tot in Mallorca.

Racisme in La Liga lijkt steeds weer in een grote blinde hoek te verdwijnen.

De Braziliaan identificeerde de fan zelf in het publiek en werd weggehaald door een aantal Valencia-spelers. Eentje grijpt hem bij de keel, Vinicius reageert met een slag. Alleen dat laatste wordt bestraft.

"Op zo'n moment is er veel te weinig begrip voor wat er in zo'n jongen omgaat. Zijn perceptie als voetballer mag er niet voor zorgen dat zijn terechte verontwaardiging verkeerd geïnterpreteerd wordt."

"Ik erger me blauw aan het lakse optreden van de scheidsrechter en het hele voetbalbestel in het algemeen."

"Dan wordt verteld dat hij vaker slachtoffer is omdat hij een provocerende speler is", begint Peter Vandenbempt in De Tribune. "Maar ook dat is helemaal geen aanleiding."

"De oplossing zal niet uit het voetbal komen"

Waar ligt dan de oplossing? Komt die uit het voetbal zelf of is dat een utopie?

"Het blijft allemaal heel moeilijk", zegt Vandenbempt, "maar van het veld stappen, dat had nu wel makkelijk gekund."

"Al is het een beetje hypocriet. Veel staat er niet meer op het spel, want de Champions League halen ze en de titel is weg. Maar Vinicius wilde voort, dus daar stopt het."

Vandenbempt schreef vorige maand een column over racisme voor Het Nieuwsblad en kwam daarin tot de conclusie dat racisme institutioneel en systematisch ingebakken is in de voetbaltribunes. "De kleur van de tribune komt niet overeen met de multiculturaliteit op het veld."

"Zoals John Barnes - voorvechter in de strijd tegen racisme - zei: "De enkelingen die zich vergapen aan het racistisch bejegenen zijn niet het probleem. Het verankerde in de maatschappij is dat wel." Dat los je niet op door een tribune te sluiten of een ploeg te straffen."

"De oplossing zal dan ook niet uit het voetbal komen. Het moet er wel alles aan doen om het buiten het stadion te houden. Maar het opgelost krijgen over vijf of tien jaar: ik steek er mijn hand niet voor in het vuur."