Bij Union voelen ze zich zeker niet de underdog: "Antwerp heeft toch een tik gekregen"

Zondag kan niet snel genoeg komen. Dan treffen Antwerp en Union elkaar in (vermoedelijk) de partij die het seizoen zal beslissen. Bij de Brusselaars trekken ze met vertrouwen naar de Wedstrijd van de Waarheid. "Wij zijn zeker niet in het nadeel", benadrukt Senne Lynen.

"Een beetje teleurgesteld", vatte Senne Lynen zijn gevoel samen. De middenvelder van Union oordeelde dat zijn ploeg geen slechte zaak deed met een punt, maar wist tegelijk dat de wereld er met een zege wel helemaal anders had uitgezien. "Want dan zaten we in een ideale positie om de titelstrijd te beslechten. Bovendien hebben we er de kansen voor gehad."

Ook in het spel vond ik Antwerp er niet fris uitzien, het liep even niet bij hen. Senne Lynen

Doordat Antwerp en Union nu met een gelijk aantal punten richting de laatste twee duels trekken, wordt de onderlinge confrontatie er eentje op leven en dood.

"Het wordt dan alles of niks", aldus Lynen. "Maar zowel voor Antwerp als voor ons. Kijk, we zullen vooral moeten zorgen dat zij niet winnen. Want er is ook nog de slotspeeldag, waarop thuis tegen Club spelen en zij nog naar Genk moeten. Al gaan we zeker niet gokken op een gelijkspel."

De middenvelder vindt trouwens dat Union momenteel het mentaal voordeel heeft. "Antwerp heeft toch een tik gehad", schat Lynen in. "Ze verliezen met 2-0 op Club, terwijl ze daar de kans hadden om het af te maken. Ook in het spel vond ik ze er niet fris uitzien, het liep even niet bij hen. Bij ons zit het vertrouwen nog altijd prima. Ik vind ons dus zeker niet in het nadeel."

Geraerts: "Jammer genoeg niet scherp afgewerkt"