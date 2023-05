Zware bergetappe wordt stevig ingekort door snertweer: van 200 naar 74 kilometer, "Druk kwam van de renners"

Bart Leysen (Alpecin - Deceuninck): "De druk kwam vandaag van de renners"

"Voorlopig is het goed weer aan de Croix de Coeur en hoop ik dat de rit nu op deze manier behouden blijft", laat Klaas Lodewyck, ploegleider van Soudal - Quick Step weten.



"We stappen dadelijk in de bus voor een kleine twee uur. Dat is wel eventjes. Het is natuurlijk beter dan de renners dit weer te laten trotseren. Het is al heel slecht weer geweest en er zijn ook heel wat zieken. Volgens mij is dit een goed compromis."

"Of we een ander soort rit zullen krijgen? Waarschijnlijk wel, maar ik denk dat de beste renners zich sowieso zullen tonen vandaag."

Bart Leysen, ploegleider bij Alpecin - Deceuninck klinkt minder optimistisch.

"Ze nemen er 127 kilometer uit, wat de renners veel koude en regen bespaart, maar de Croix de Coeur was het oorspronkelijke probleem", aldus Leysen. "Ik vrees dat het daar bovenaan nog super slecht zal zijn."

"We hadden beter enkel de laatste 40 kilometer gedaan... al sluit ik niet uit dat er toch nog een verandering wordt doorgevoerd. We zullen zien wat het wordt."

"Of er een grote stakingsbereidheid was bij de renners vandaag? Ik heb links en rechts gehoord dat die bereidheid vandaag toch wel groot was. De druk kwam van de renners zelf vandaag."