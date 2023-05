Spoeling voorin is wel heel dun bij Club Brugge: "We steken ons niet weg achter geblesseerden"

"Hij is de voorbije weken serieus ziek geweest en komt van ver terug. Het is pas de eerste week dat hij volledig heeft kunnen doortrainen. We zullen het doen met de jongens die fit zijn, we steken ons niet weg achter het lijstje met geblesseerden." Afwachten wie in de spits zal staan: de recordaankoop of het jonkie.

"Vooraan is de spoeling inderdaad heel dun. Maar Romeo Vermant heeft het de voorbije weken goed gedaan en is goed ingevallen en Roman Jaremtsjoek was heel scherp op training."

Na de 0 op 9 in de play-offs is Club sowieso veroordeeld tot de vierde plaats. "Ik ga niet zitten liegen en zeggen dat het eenvoudig is om iedereen gemotiveerd te houden. Maar dit is een heel professionele groep die er nog volledig voor wil gaan."



"Ik wil zelf ook dat we als Club Brugge na 3 nederlagen eindelijk punten gaan pakken. In welke situatie we ook zitten of hoe groot het blessurelijstje ook is, we moeten de fierheid en de kwaliteit hebben om te reageren."



Heeft De Mil ook nog het gevoel dat hij in die laatste wedstrijden iets moet bewijzen als hoofdcoach? "De pers, maar vooral de spelers en het bestuur van de club hebben al gezien welke trainer ik ben. Dat zal niet meer afhangen van die laatste wedstrijden."