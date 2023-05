Bij Antwerp spreken ze het woord "titel" nog niet uit: "Het is maar 1 punt"

Na de euforie van vorig weekend kijkt Antwerp zeven dagen later opnieuw Club Brugge in de ogen. "Het is apart dat het weer dezelfde tegenstander is, maar dat weet je op voorhand", zegt trainer Mark van Bommel.

Heeft de dolle vreugde na de 3-2-zege nog lang nagezinderd? "Na maandag moet je die focus weer op de volgende match leggen. Maar kijk, vijf dagen later beginnen jullie er toch opnieuw over. Hier praat je nog heel lang over. Het was een bijzondere namiddag, zeker. Het was fantastisch om mee te maken op de Bosuil. Ik wist dat het hier kon spoken. Wat wordt dat als ook de andere tribune af is? Hopelijk maak ik het nog mee."

"Ik was ook euforisch want ik kan je zeggen, zo win je niet vaak. Ik heb het zelf nog maar een keer meegemaakt: Getafe-Bayern München in de kwartfinales van de UEFA Cup in 2008. Dat was ook een knotsgekke wedstrijd (het werd 3-3, red.). Dan kan je niet rustig blijven."

Maar weer Club dus. Zal blauw-zwart zich kunnen opladen? "Als je in eigen huis een match in Play-off I speelt, dan speel je toch niet op halve kracht? Ze kunnen geen kampioen meer worden, maar ze zullen zich niet zomaar gewonnen geven."