Het nog grotere geloof bij Antwerp na de goal van Vermeeren: een gamechanger in de titelstrijd?

Alsof het zo moest zijn.

Met zijn eerste profdoelpunt bezorgde uitgerekend jeugdproduct Arthur Vermeeren de Bosuil een delirium. Geloof ons vrij: niemand in Deurne-Noord die er nu nog aan twijfelt dat de titel níét naar Antwerp gaat.

Het deed ons spontaan terugdenken aan het kampioenenjaar van KAA Gent in 2015.

Ook toen stonden de sterren in de play-offs op één lijn voor de Buffalo's, met onder meer een late winnende treffer van Renato Neto in een thuisduel tegen Anderlecht – enkele uren eerder had hij boezemvriend Gregory Mertens verloren.

Weer die symboliek... en een teken van kampioenengeluk?

"Bij zo'n doelpunt in de slotseconden denk je daar wel aan ja", geeft Hannes Van der Bruggen, ex-middenvelder van Gent, toe. "Onbewust speelt dat in je hoofd. Alleen durf je het niet uit te spreken uit vrees om het te jinxen. En als iedereen erover praat, begin je het zeker te geloven."

Sportpsycholoog Jef Brouwers nuanceert: "Kampioenengeluk is een mythe. Het is vooral een kwestie van mentaliteit bij Antwerp. Het is een ploeg die strijdt tot de allerlaatste minuut dankzij de invloed van de coach en leiders zoals Alderweireld op het veld."