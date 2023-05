Red Dragon Wout D'heer maakt "topseizoen" af met Italiaanse titel met Trentino: "Mijn kans gegrepen"

Geen greintje spijt heeft Wout D'Heer van zijn overstap naar de Italiaanse topclub Trentino. In zijn tweede jaar in Noord-Italië veroverde de Red Dragon mee de landstitel. "Het heeft iets extra's, omdat ik me heb kunnen tonen op het veld."

Hij was nog maar 20 jaar toen de Italiaanse topclub Trentino kwam aankloppen. "Een ploeg waar je gewoon geen nee kan tegen zeggen", lacht D'Heer. "Ik heb me mijn overstap nog niet beklaagd." Dat kan ook moeilijk, want gisteravond mocht de Red Dragon de Italiaanse landstitel met Trentino op zijn palmares zetten. Na 8 jaar droogte kon de Italiaanse topclub titelverdediger Cucine Lube Civitanova onttronen. Het was de vijfde landstitel voor Trentino (na 2008, 2011, 2013 en 2015), dat al een productief seizoen achter de rug had met zilver op het WK voor clubs en de Italiaanse beker en brons in de Italiaanse Supercup. "We mogen wel spreken van een topseizoen", aldus D'Heer. "Iedereen is dolgelukkig, dit is de belangrijkste titel in Italië. Je voelt ook dat het hier leeft, in de hele stad is het een belevenis."

Bekijk de hoogtepunten van de beslissende wedstrijd:

Net-niet-verhaal? "De titel maakt veel goed"

Bij Trentino slaken ze vooral een zucht van opluchting, want het leek een seizoen van net niet te worden. In het WK voor clubs en de Italiaanse beker hadden ze al een finale verloren. Waarom het nu wel gelukt is? "Dat hangt van kleine dingen af", zegt D'Heer. "Op het hoogste niveau heb je ook wat geluk nodig. 1 of 2 ballen die je in een andere finale niet scoort, kunnen het verschil maken." Ook in de Champions League was het heel nipt: Trentino verloor in de kwartfinales tegen titelverdediger Zaksa na een golden set. "Je speelt tegen een van de beste ploegen van Europa, dan is het geen schande om zo nipt te verliezen. De Italiaanse titel maakt nu veel goed."

Het is niet gemakkelijk om de wereldtopper op mijn positie te vervangen, dus in het begin had ik wel wat stress en was ik zenuwachtig. Wout D'Heer