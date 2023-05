Rani Rosius snelt op "pure woede" naar persoonlijke records op Kampioenschap van Vlaanderen

De finale van de 100 meter in Gent kende een bewogen verloop. Rani Rosius stuurde aan op een herstart omdat ze lawaai hoorde, maar de starter ging er niet op in. De wedstrijd vertrok en Rosius bleef in haar blok zitten.

De jury liet haar uiteindelijk, samen met twee anderen, opnieuw lopen. En met succes, want ze snelde naar een persoonlijk record. Ze is nu alleen tweede op de Belgische ranking aller tijden, tevoren moest ze die plaats met haar 11"28 nog delen met Cynthia Bolingo.

In haar vierde wedstrijd van de dag - kwalificaties inbegrepen - liep Rosius ook nog een persoonlijk record van 23"46 op de 200 meter, een verbetering met drie honderdsten. "Een geslaagde dag, maar vooral een stresserende dag", zei Rosius.

"Dat persoonlijk record op de 100 meter heb ik op pure woede gelopen, want ik was boos omdat de starter de wedstrijd had laten beginnen zonder mij. Op de 200 meter wist ik wel dat ik mijn persoonlijk record aankon, maar niet per se vandaag, met al drie wedstrijden in de benen."

Vorige week in Nairobi liep Rosius nog een supertijd van 11"08, maar de wind blies daar met 2,5 meter per seconde te veel in de rug. "Het heeft mij wel vertrouwen gegeven", zegt ze daarover. "Ik heb die tijd nu in de benen en weet ik zeker dat ik het nog eens zal kunnen, al is dat voor dit jaar misschien te ambitieus. Ik hoop gewoon om eens onder de 11"20 te duiken." Het Belgische record staat met 11"04 op naam van Kim Gevaert.