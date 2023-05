Bakelants en Dumoulin discussiëren over De Lie: "Moest hij wel rijden in Duinkerke?"

"Het klopt dat je overal kan vallen. Het kan op training, het kan in de Tour de France. Maar waarom zou je het risico nemen om te vallen met je beste renner in een koers die het verschil niet maakt?"

"Je kan je afvragen of Arnaud De Lie met de renner die hij is of zal worden iets te zoeken heeft in de Ronde van Duinkerke", is de analist en kersvers gravelbiker scherp. "Moet zijn horizon niet verbreed worden?"

Die jongen is 21, die kan je toch niet in Tour, Giro en Vuelta gaan opstellen?

Tom Dumoulin is het niet helemaal eens met Jan Bakelants: “Ik vind niet dat zijn voorjaar van die aard was om hem in alleen maar World Tour-koersen in te zetten."

"Akkoord, hij was sterk in de Omloop het Nieuwsblad. Daarnaast was hij goed in de Brabantse Pijl. Maar was het deelnemersveld daar zo sterk? Ik denk het niet. Die jongen is 21, die kan je toch niet in Tour, Giro en Vuelta gaan opstellen?"

“Ach, als we 5 uur op de fiets hadden gezeten, dan hadden we er even lang over kunnen discussiëren."