Tom Dumoulin in Wielerclub Wattage: "Zó onterecht dat Remco ook nog de hoon van een natie over zich krijgt"

Het was de Sloveense wielerdirecteur die als eerste twijfel uitte over de echte redenen van Remco Evenepoel om uit de Giro te stappen, iets wat later door de nochtans toonaangevende sportkrant La Gazzetto dello Sport werd overgenomen.

Bij Soudal-Quick Step reageerden ze als door een wesp gestoken, iets wat Tom Boonen en Tom Dumoulin maar al te goed begrijpen.

"Ik denk toch dat zoiets in zijn hoofd gaat zitten. Hij krijgt dit natuurlijk ook te horen en dat is niet leuk", zegt Dumoulin.

Dirk De Wolf bevestigt: "Ik heb de papa van Remco gehoord en die zei dat Remco dat ook allemaal leest. Remco zou gezegd hebben: "Moet ik dat allemaal ook nog op mijn nek krijgen? Ik was ook liever in de Giro gebleven, maar als ik ziek ben, ben ik ziek. Amen en uit.""

"Ik vind dit zó kwalijk", gaat Dumoulin voort. "Die jongen is het meest van iedereen teleurgesteld en hij krijgt nu nog eens de hoon van een hele natie over zich heen. Zó onterecht."

"Dit tart toch alle verbeelding", schudt ook Boonen onbegrijpend het hoofd. "Dat die mannen nog maar het lef hebben om dat aan te halen. Heel hun seizoen was op die koers afgestemd! Als je zoiets brengt, dan moet je met harde bewijzen komen."