Ook coronamaatregelen in Belgische koersen? "Geen paniek, wel extra aandacht"

Met het Circuit de Wallonie (donderdag), Veenendaal-Veenendaal (zaterdag) en de Antwerp Port Epic (zondag) staan er deze week 3 wedstrijden van de Lotto Cycling Cup op het programma (live te bekijken bij VRT 1).

Bij Belgian Cycling blijven ze niet bij de pakken zitten door de coronagolf die de Giro overspoelt.

"We hebben voor de 3 komende wedstrijden gevraagd aan de journalisten om mondkapjes te dragen", verduidelijkt Guy Vermeiren van Belgian Cycling.

"Dat is in samenspraak met organisator Golazo gebeurd. Het is een eerste beslissing op korte termijn."

"De mixed zone - waar renners praten met de pers - hebben we sowieso behouden na de coronaperiode (met meer afstand en afgebakende zones)."

"Ook de renners op het podium komen naar een persconferentie in een beveiligde zone. Daarna bekijken we eventuele maatregelen op de lange termijn."