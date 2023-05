Milan Donie (18) verwijst Remco Evenepoel naar tweede plaats op Ballon d'Alsace

Bondscoaches Sven Vanthourenhout en Serge Pauwels zijn deze

week met de nationale jeugdselecties op trainingskamp in de Vogezen. Ook daar is het weer, net als in de Giro, niet al te best.

Zo verkenden ze de voorlaatste Touretappe met aankomst in Le Markstein, maar traditioneel worden er ook testen bergop afgenomen. Milan Donie heeft er het klimrecord van ene Remco Evenepoel afgesnoept.

De tweedejaarsjunior uit Kortrijk reed 20 seconden sneller over de 9 kilometer lange Ballon d’Alsace.

Serge Pauwels: "De wind blies lichtjes in het voordeel waardoor de tijd gecorrigeerd, in het nadeel van Donie, maar zelfs dan was hij nog sneller dan Remco destijds."

"Over een inspanning van 23 minuten trapte Donie een gemiddelde van 420 watt. Omgerekend is dat ongeveer 6,1 watt per kilogram lichaamsgewicht. Een straffe prestatie", weet de assistent-bondscoach.