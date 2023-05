Raonic na twee jaar eindelijk terug, Kyrgios mist na Australian Open ook Roland Garros

Vandaag heeft de organisatie van het grastoernooi in Rosmalen de deelnemerslijst bekend gemaakt. Daarop prijkt voor het eerst sinds lang de naam van Milos Raonic. Nadat hij eind juli 2021 werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Atlanta, speelde Raonic geen enkele wedstrijd meer.

Een hamstringblessure was de schuldige voor de lange afwezigheid, maar nu is de finalist van Wimbledon in 2016 dus eindelijk terug. Hij kon gebruik maken van zijn beschermde ranking om mee te doen aan het toernooi, dat van 12 tot 18 juni plaatsvindt.

Naast Raonic zijn er nog enkele grote namen te bewonderen op het Nederlandse gras. Zo doen ook onder meer de Rus Daniil Medvedev (ATP 3), de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 10) en de Nederlandse titelverdediger Tim van Rijthoven (ATP 154) mee in 's-Hertogenbosch. Er nemen geen Belgen deel.