Intermarché-Circus-Wanty haalt Sven Erik Bystrøm toch uit koers: "Hij kreeg symptomen"

Na veel vijven en zessen zal Sven Erik Bystrøm niet meer meerijden in deze Giro. De Noor had gisteren verklapt dat hij positief getest had op corona, maar dat het ziektebeeld mild was en hij dus kon blijven koersen.

Vandaag liggen de kaarten al anders. "Hij zal uiteindelijk niet aan de start van de tiende rit van de Ronde van Italië verschijnen", meldt zijn ploeg.

"Ter herinnering: de Noor, die positief testte op covid, had van de medische teams van de UCI en organisator RCS groen licht gekregen om in afwezigheid van symptomen en conform aan het UCI-reglement de wedstrijd voort te zetten."

"Tijdens de nacht van maandag op dinsdag begon Bystrøm echter symptomen te

ontwikkelen."

"Uit voorzorg en om zijn gezondheid te bewaren, zal Sven Erik naar huis terugkeren om te rusten."

Ook Rein Taaramäe geeft op: "Hij is ziek met maag- en darmklachten en zal eveneens niet aan de start van de tiende rit van de Giro komen. De Est testte negatief op corona, maar zijn symptomen zijn te belangrijk om deze Ronde van Italië voort te zetten."