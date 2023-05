Racing Genk is de grote verliezer van het weekend: "Je zag iedereen kijken: wat is er aan de hand?"

Het was alsof we een wedstrijd voor niks speelden.

Wat verderop baalde smaakmaker Joseph Paintsil even hard. Ruim 3 maanden was het geleden dat Genk niet tot scoren kwam in een duel.

"We hebben niet gevochten", zag hij. "Het was alsof we een wedstrijd voor niks speelden. Hoe het kwam? Ik heb geen idee, maar ben enorm ontgoocheld. Dit was totaal niet ons beste voetbal. Je zag ook iedereen naar elkaar kijken: wat is hier aan de hand? Volgende week hebben we iets recht te zetten voor onze fans."