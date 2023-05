De honger van hattrickhero Orban is nog niet gestild: "3 doelpunten genoeg? Neen, ik wil meer"

En nog maar eens was Gift Orban van goudwaarde voor KAA Gent.



De doelpuntenmachine zorgde met een hattrick tegen Cercle Brugge voor de negen op negen in de Europe play-offs. Hij krikte zijn totaal zo op tot 19 doelpunten in 19 wedstrijden sinds zijn komst naar de Ghelamco Arena.



"Elke wedstrijd is belangrijk voor mij, elk doelpunt is belangrijk voor mij", trapte de Nigeriaan een open deur in. Met drie doelpunten in één wedstrijd kon de aanvaller van Gent dus spreken van een meer dan geslaagde avond, toch?



"Neen hoor, drie doelpunten is niet voldoende voor mij", verraste hij na de wedstrijd met een uitgestrekt gezicht.

"Ik leef van de doelpunten. Ik wil meer."