Wordt Jan Breydel scherprechter in titelstrijd? "Voorbije jaren was Antwerp 20% minder op Club"

De cijfers liegen niet. Antwerp heeft sinds zijn terugkeer (2017) in de hoogste voetbalklasse niet veel plezier beleefd aan zijn bezoekjes in het Jan Breydelstadion.

In 8 wedstrijden in de competitie – play-offs inbegrepen – kon The Great Old er slechts 1 winnen op Brugse grond. Dit seizoen sleepte het wel een gelijkspel uit de brand, maar over het algemeen is het rapport roodgekleurd met 6 nederlagen.

4 op 24. Geen fraaie statistiek om in het achterhoofd te houden in de play-offs, waar elk punt telt.

"Naar Jan Breydel trekt een deel van de supporters niet graag", vertel Sam Kerkhofs in 90 Minutes. Hij had zich in de wedstrijd tegen Genk gemengd onder de Antwerp-aanhang.