Thomas Detry: "Ik denk dat Thomas Pieters de LIV Tour heel leuk vindt"

De vriendschap van Thomas Detry en Thomas Pieters gaat al lang terug. Ze speelden samen college golf in de VS en wonnen in de Belgische kleuren de World Cup of Golf in 2018.

Detry wist dus dat Pieters wel oren had naar de LIV Tour. "We hebben daar vorig jaar beetje over gepraat", zegt Detry. "Vorige zomer had hij bijna getekend voor LIV, maar toen heeft hij toch niet de keuze gemaakt. Maar nu heeft hij toch beslist om de overstap te maken."

"We gingen samen wat PGA-toernooien spelen, dus ik vind het een beetje teleurstellend dat we niet meer samen zijn. Maar we zien elkaar volgende week op het PGA Championship en we zullen elkaar zien op de andere majors. Hopelijk kunnen we de volgende jaren nog vaak samen spelen."

Een oordeel vellen over de beslissing van Pieters doet Detry niet. "Ik begrijp zijn keuze helemaal. Ik denk dat hij de LIV Tour heel leuk vindt en ik wens hem veel succes."