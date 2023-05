Het spel wordt hard gespeeld: LIV-golfers zoals Thomas Pieters krijgen boetes en schorsingen

Het is de DP World Tour menens in zijn "strijd" met de LIV Tour. Niet minder dan 26 golfers hebben gisteren een brief gekregen met hun boetes (variërend tussen 14.300 en 115.000 euro) voor elke individuele inbreuk tegen het reglement van de DP World Tour. In het persbericht worden geen namen van golfers genoemd.



Als golfer van de DP World Tour moet je "vrijgegeven" worden als je in dezelfde week een toernooi op een andere Tour wil spelen. Een soort van BAS in Engeland stelde dat de DP World Tour in zijn recht was om die vrijgaves te weigeren voor de LIV Tour.



De schorsingen, één golfer is geschorst voor 8 toernooien, gaan in vanaf 1 juni. Het persbericht besluit met een waarschuwing. "Verdere sancties voor schendingen van het toernooireglement na 2 april zullen te zijner tijd behandeld worden."