Nog maar enkele maanden bij UAE Team Emirates, maar toch verlengt Jay Vine al tot 2027

Jay Vine is al lang niet meer "alleen" de renner die een profcontract afdwong door een Zwift-competitie te winnen. Ondertussen heeft de Australiër al twee bergetappes in de Vuelta op zijn palmares staan.

Het leverde hem dit seizoen een transfer op naar UAE Team Emirates, waar Vine meteen bevestigde met eindwinst in de Tour Down Under en de nationale titel tijdrijden.

UAE Team Emirates heeft dan ook niet getwijfeld om de rasklimmer vast te leggen tot 2027. "Zonder twijfel is UAE een van de beste teams in de wereld", aldus Vine. "Het is een grote opluchting om mijn contract te kunnen verlengen."

"Het team heeft zoveel ervaring in grote rondes en ik heb al enorm veel geleerd. Ik denk dat we de komende jaren nog epische resultaten zullen halen."

CEO Mauro Gianetti ziet veel potentieel en talent in Vine. “We zijn blij met zijn progressie we hopen de komende jaren samen die stappen voorwaarts te blijven maken.”