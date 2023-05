Met de Spelen in het achterhoofd: deze Belgen beginnen met "ongeziene ambitie" aan wereldbekerseizoen

Nooit eerder lag de lat zo hoog. België treedt met drie mountainbikers aan op het wereldbekercircuit die dit jaar hun stempel willen drukken. Dat in hun zoektocht naar punten richting Olympische Spelen. Wie zijn onze talenten op brede banden en wat mogen we van hen verwachten? Filip Meirhaeghe, ex-mountainbiker en coach bij Belgian Cycling, geeft een inkijk.

Al een jaar lang zijn alle ogen in het Belgische mountainbikekamp gericht op de olympische ranking. België wil graag twee mannen en een vrouw naar de Spelen van Parijs sturen. Dus is het doel: veel punten sprokkelen tijdens de wereldbekermanches. Met Nove Mesto staat vanmiddag meteen een eerste belangrijke afspraak in de agenda. De Belgische mannen staan voorlopig op een 5e plek in het landenklassement, dat recht geeft op 2 felbegeerde tickets. Na een goed voorjaar – waarin extra wedstrijden in Griekenland het puntentotaal aandikten – sprong ons land bij de vrouwen van plek 23 naar 17. Dat geeft recht op 1 ticket. "Voorlopig is ons doel dus behaald, maar de puntentelling loopt nog een jaar", zegt voormalig mountainbiker Filip Meirhaeghe. "Het wordt zelfs nog moeilijk om dat ene ticket te garanderen, want de concurrentie hijgt in onze nek." Dus moeten onze toppers een goed seizoen draaien. Met Emeline Detilleux, Jens Schuermans en Pierre De Froidmont ligt de lat – voor het eerst sinds lang – erg hoog. Wie zijn onze Belgische sprokkelaars richting Olympische Spelen?

Filip Meirhaeghe (links) op pad met de Belgische mountainbikers.

Jong talent en competitiebeest

Emeline Detilleux wordt het Belgische speerpunt bij de vrouwen de komende jaren. De 23-jarige Waalse is al enkele jaren up and coming in de mountainbikewereld. "Ze is twee jaar op rij Belgisch kampioen en heeft ook dit seizoen haar stempel al gedrukt met enkele zeges", zegt Meirhaeghe. "Van bij de jeugd was ze al zeer technisch aangelegd. De afgelopen jaren is ze verhuisd naar een internationaal team, wat haar nog scherper gemaakt heeft. Daar maakte ze de mentale klik tot competitiebeest en werkt ook op en top als prof." Detilleux staat voor haar vuurdoop op het wereldbekercircuit. Haar debuut in Nove Mesto, in de shorttrack, liep alvast op een sisser af na een crash. "Maar zondag kan het heel spannend worden", wacht Meirhaeghe af. "Ik hoop dat ze top 15 kan rijden, dat zou heel mooi zijn."

Mannen die sprongen maken

Belgisch kampioen Jens Schuermans (30) en Pierre De Froidmont (26) staan op hun beurt voor het jaar van de grote stap. De stap die de kloof met de top moet dichten. "Zij moeten de top 5 ambiëren", zegt Meirhaeghe resoluut. "Pierre heeft al twee keer in de top 5 gestaan vorig seizoen. Ook dit seizoen was hij al zegezeker, dus is het tijd voor een ambitieus doel dit weekend."

Jens en Pierre komen goed overeen en duwen elkaar naar een hoger niveau. Filip Meirhaeghe