Tom Pidcock start als laatste, maar wint in Nove Mesto. Belgische debutante crasht na sterke start

"Ik vond het niet erg om achteraan te starten en ruimte te hebben. Een valpartij kan je hele weekend verknallen", zei Tom Pidcock. Jens Schuermans finishte als 9e in de shorttrack, tweede Belg Pierre de Froidmont na een val diep in de finale als 36e.

Bij het ingaan van de 6e ronde verscheen de winnaar van de Strade Bianche met een flinke ruk voor het eerst in beeld. Flückiger, Schurter, Schwarzbauer en onze landgenoten De Froidmont en Schuermans hielden Pidcock angstvallig in het oog.

Puck Pieterse 7e, Belgische Detilleux valt uit

Bij de vrouwen was het uitkijken naar de prestatie van het aanstormende Belgische talent Emiline Detilleux. De 23-jarige Belgische kampioene stond voor het eerst aan de start van een wereldbeker bij de elite vrouwen. Detilleux ging sterk van start en toonde zich vooraan, maar viel dan letterlijk weg. "Jammer, want ik voelde me goed", zei ze achteraf.

Nog vooraan in de race te vinden: Puck Pieterse. De Nederlandse veldrijdster voelde zich duidelijk in haar sas in dit raceformat. Maar in de voorlaatste ronde moest ze de rol lossen. Pieterse eindigde uiteindelijk 7e.

Bij het ingaan van de laatste ronde werd het gaspedaal helemaal ingeduwd. Laura Stigger en Allesandra Keller namen beurtelings de kop en toonden dat zij het meeste overschot in de benen hadden. De Oostenrijkste Stigger trok uiteindelijk aan het langste eind en won de sprint.