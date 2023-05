Juventus in extremis, Romeinse inferno en Zwitserse Houdini-act: Dit hebt u gisteren gemist in Europa

Het was gisteren niet al Eurosong dat de klok sloeg. Zo viel er ook in de heenwedstrijden van de halve finales van de Europa- en Conference League heel wat te beleven. Een overzicht.

Juventus door het oog van de naald

De oude dame is dit seizoen wisselvalliger dan het Belgische weer.

Gisteren donderde het opnieuw 97 minuten lang boven Turijn, tot een onverwachte held het zonnetje terugbracht in het Allianz Stadium. In een kwakkelende eerste helft kon Juventus niet verstoppen dat het met een identiteitscrisis kampt. Sevilla had bloed geroken en was, in tegenstelling tot een klungelende Dusan Vlahovic, razend efficiënt voor doel. Halfweg de eerste helft bracht En-Nesyri de zesvoudige Europa League-winnaar verdiend op voorsprong. Het klusje leek geklaard, maar in de toegevoegde tijd van de toegevoegde tijd kopte invaller Gatti de gelijkmaker tegen de touwen. Juventus kan zo onverhoopt met een goede uitgangspositie naar Sevilla afzakken.

Bekijk hier alle goals uit Juventus - Sevilla:

Romeinse inferno tegen Leverkussen

Het Stadio Olimpico stond in lichterlaaie voor de ontmoeting met Bayer Leverkussen. Neem dat gerust letterlijk, want de thuishaven van traditieclubs AS Roma werd voor de gelegenheid verzwolgen in een vlammenzee. De ploeg van José Mourinho stond dan ook op enkele wedstrijden van een nieuwe Europese stunt, nadat het vorig jaar de Conference League won.

De halve finale tussen AS Roma en Leverkussen was het weerzien tussen José Mourinho en Xabi Alonso, die nog onder de Portugees speelde bij Real Madrid. Maar een klassiek voorbeeld van de leerling die de meester overtreft, werd het evenwel niet. De jonge Edoardo Bove brak in de tweede helft de ban voor AS Roma, dat vervolgens vakkundig de bus parkeerde. Tot overmaat van ramp zag Leverkussen ex-Bruggeling Odilon Kossounou uitvallen met een hamstringblessure.

Bekijk hier alle goals uit AS Roma - Bayer Leverkussen:

Blunder Ryan (ex-club) wordt AZ fataal

West Ham United tegen AZ was de clash tussen de "killers" van respectievelijk AA Gent en Anderlecht in de kwartfinales. Ook Mathew Ryan, die in een ver verleden het doel van Club Brugge bezette, waande zich even terug in België. De Australiër van AZ grabbelde bij een hoge bal in het ijle en deed de partij met zijn penaltyfout helemaal kantelen. Het zag er nochtans lange tijd goed uit voor de bezoekers uit Alkmaar na de openingsgoal van Reijnders. Maar Michael Antonio tekende op een kwartier voor affluiten voor de winnende treffer.

Bekijk hier de goals uit West Ham United - AZ:

Houdini-act tegen doelpuntenmachine

Fiorentina is dit seizoen een garantie op goals. De thuisploeg vond in zijn 12 Conference League-wedstrijden maar liefst 32 keer de weg naar doel. Na de openingstreffer van Arthur Cabral leek het hek dan ook helemaal van de dam voor de Italianen. Maar Basel is dit jaar een krak in het ombuigen van een achterstand en voerde ook tegen Fiorentina zijn Houdini-act op. Eerst hing Diouf de bordjes gelijk en in de toegevoegde tijd maakte Amdouni de comeback compleet. Kopzorgen voor Fiorentina dat volgende week naar het Sint Jakob-Park in Basel trekt.