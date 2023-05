Bondscoach Sven Vanthourenhout groet de Giro in Napels: "Ziet er goed uit voor Remco"

Remco Evenepoel valt 2 keer in de Giro en dan stapt de bondscoach vliegensvlug op het vliegtuig: "Nee, zo is het helemaal niet gegaan", lacht Sven Vanthourenhout.

"Het was sowieso al gepland om naar de Giro te gaan en Napels was dan de beste optie, omdat dit zowel start als finish is vandaag."

"Maar morgen moet ik al weer vertrekken, want ik heb nog een heel druk programma bij de federatie. Zo trekken we met de jongeren op Vogezen-stage."

"Ik ben hier omdat het van mij als bondscoach toch wat verwacht wordt, al zal ik er ook intens van genieten, van dit korte bezoekje."

Vanthourenhout is niet in Italië om gesprekken te voeren met potentiële WK-gangers. "Nee, het is hier niet echt de plaats om over dat soort zaken te praten. Om de mensen voor de omkadering te kiezen (mecaniciens onder meer), dat is wat anders."