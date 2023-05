Soudal-Quick Step predikt rust na "mindere dag" voor knechten Remco: "Betekent niet meteen mindere conditie"

'Geen paniek'. Dat waren de meest gehoorde woorden in het kamp van Soudal-Quick Step na de 4e rit in de Giro.



"We hadden heel veel krachten verspild in het begin van de etappe en Jan Hirt en Ilan Van Wilder hadden ook gewoon een mindere dag", zegt Louis Vervaeke.

"Alleen een mindere dag betekent niet een mindere conditie. We maken ons geen zorgen."

"Ilan heeft in Luik en in de tijdrit getoond dat zijn conditie goed is, die kan niet zomaar weg zijn. En Jan heeft wat minder competitie in de benen. Hij is sowieso meer een man van de 3e week."

"Voor ons was het een goeie etappe", zegt zijn ploegleider Klaas Lodewyck. "Remco heeft geen tijd verloren en we zijn het roze en wit voor eventjes kwijt."

"Het is paniek om niets. We zagen op het einde dat er niet veel zou gebeuren. We hebben ook alleen maar renners geselecteerd die echt goed waren. Ik ben ervan overtuigd dat ze goed zijn."