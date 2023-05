Dode ratten leveren Charleroi boete van 5.000 euro op, Standard en Antwerp beboet voor pyro

Voor de Waalse derby nog begonnen was, hadden de fans een pyrodecor voorzien. Ook tijdens de wedstrijd werd er vuurwerk aangestoken, in de 66e minuut moest scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd even stilleggen en riep hij de kapiteins bij zich.



Daarna kon de wedstrijd wel uitgespeeld worden zonder incidenten, met een 3-1 uitslag na 90 minuten. Toch schrikten dode ratten in de tribunes Standard-fans nog op.

"De veiligheidsverantwoordelijke van Standard lichtte me in dat er vanuit het uitvak ratten werden gegooid naar Tribune 2", klonk het in het verslag van de Match Delegate.

Het resultaat: een geldboete voor beide clubs. In totaal goed voor een wedstrijd die 11.000 euro extra kostte.