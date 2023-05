Roeier Tim Brys droomt van Spelen in skiff: "Heb nu het lichaam om competitief te zijn"

Twee jaar geleden zat Brys nog in de lichte dubbeltwee op de Olympische Spelen. Vorig jaar experimenteerde hij met de dubbelvier en nu waagt hij zijn kans in de open skiff, de zwaarste en meest prestigieuze klasse in het roeien.

'Het is nog wat zoeken voor mij", geeft Brys toe. "Ik had tot nog toe niet echt het lichaam om competitief te zijn in de skiff. Ik heb nu 2 kg aan spiermassa gewonnen. Dat geeft me wel veel vertrouwen en ook voel ook dat ik de boot goed meeheb. Ik heb echt aan kracht gewonnen."

"Het EK over 3 weken wordt mijn eerste grote toernooi in de skiff sinds 8 jaar. Het is wat nieuw voor mij. Ik krijg wel veel vertrouwen van mijn trainer. Ik moet er echt in geloven. Ik trek binnenkort wel met volle moed naar het EK. We zullen wel zien waar we stranden."

Brys werkt nu samen met coach Dirk Crois, die in het verleden al Tim Maeyens en Hannes Obreno naar een finaleplaats op de Spelen loodste. "Hij weet waarmee hij bezig is. Het EK wordt een heel goeie graadmeter. We proberen ons zeker te plaatsen voor het WK. Dat wordt heel belangrijk voor mij."