Wim De Coninck: "Antwerp heeft geen smeerlapjes nodig met zo'n uitzinnig publiek"

In oktober vorig jaar lukte het wel nog, maar in 2023 heeft Racing Genk nog niet kunnen winnen van Antwerp. Daar had ook nu het rood-witte legioen van The Great Old zijn aandeel in. "Dat uitzinnige publiek speelt zo'n grote rol, het kruipt onder de huid van de tegenstander", zei Wim De Coninck in De Tribune.