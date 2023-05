Kaden Groves verdedigt zich na val: "Ik heb niet geduwd, handen bleven aan stuur"

"Het was ongelukkig", kwam Kaden Groves vandaag terug op het incident van gisteren.

De Australische sprinter van Alpecin-Deceuninck werd met de vinger gewezen door onder meer Remco Evenepoel.

"Ik heb Davide Ballerini niet geduwd", gaf hij zijn relaas. "Ik dreigde wel in de dranghekken te belanden en ik wou mijn plaats niet afgeven."

"Ik dreigde dus ingesloten te geraken en ik heb me verdedigd. In een verdedigende reflex heb ik mijn lichaam gezet. Daarna was er die kettingreactie en de val."

"Ik begrijp de reactie van Remco en zijn ploeg. Het is correct vanuit hun standpunt. Ik heb niets tegen hen en de feiten zijn er, maar ik wil benadrukken dat ik mijn handen aan mijn stuur heb gehouden."

"Ik hoop vooral dat iedereen oké is. Het is jammer dat dit gebeurd is, maar het hoort helaas bij de sport. De beelden zijn ook niet zo duidelijk. Het is gewoon mijn versie."