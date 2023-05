David Goffin valt voor het eerst in 9 jaar uit de top 100

Na zijn verlies in de halve finale van de Challenger in Aix-en-Provence was het al zeker dat David Goffin uit de top 100 zou tuimelen. Het is voorlopig niet zijn jaar. Hij miste de Australian Open door buikgriep en liep in februari een knieblessure op. De beste Belg keer vorige maand terug, maar zonder veel succes. Enkel in Barcelona haalde hij de 2e ronde. Voor punten en het vertrouwen deed hij mee in Aix-en-Provence. Vertrouwen kon hij tanken, punten onvoldoende. Voor Roland Garros moet hij geen kwalificaties spelen. Hij was eerste reserve, maar schuift na een forfait toch op naar de hoofdtabel. Als hij de kwalificaties op Wimbledon wil vermijden, moet hij echter hoogdringend punten sprokkelen. De hoofdtabel van het Londense grandslamtoernooi wordt samengesteld op basis van de ranking van 22 mei, de dag dat Roland Garros van start gaat.

Alcaraz nadert tot op 5 punten van nummer 1 Djokovic

Verderop in het klassement boekte Zizou Bergs 1 plaats winst. Hij is nu de nummer 131 van de wereld. Met Kimmer Coppejans (176e) en Joris De Loore (185e) staan er nog 2 Belgen in de top 200.



Bovenin het klassement blijft de leidersplaats voorlopig in handen van de Serviër Novak Djokovic, maar dankzij zijn zege op het Masters 1.000 in Madrid is Carlos Alcaraz genaderd tot op amper 5 punten.



Alcaraz hoeft deze week op het Masters-toernooi van Rome simpelweg 1 partij te spelen om de eerste plaats weer over te nemen van Djokovic. Zelfs als de Spanjaard die partij verliest, mag hij zich bij de publicatie van de volgende ranking weer de nummer 1 van de wereld noemen.



Djokovic, die vanwege fysieke klachten ontbrak in Madrid, verdedigt in Rome zijn titel. De 35-jarige Serviër kan daarom geen extra punten pakken voor de wereldranking. Alcaraz heeft geen punten te verdedigen, omdat hij vorig jaar niet meedeed in de Italiaanse hoofdstad.



Na zijn zege op de US Open van vorig jaar stond hij al twintig weken aan de leiding van het klassement. Djokovic nam de leidersplaats na de Australian Open weer over.