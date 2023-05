Menen heeft zich zaterdag verzekerd van het laatste Europees ticket in de Lotto Volley League. De West-Vlamingen klopten in de beslissende wedstrijd van de Challenge play-offs concurrent Aalst met 1-3 en mogen zo volgend seizoen de Challenge Cup in. De setstanden waren 31-33, 24-26, 25-16 en 16-25. Eerder dit seizoen had Menen nog de finale van de Beker van België verloren.