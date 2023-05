Roeselare sluit grand cru jaar af met triple: "Als je maar 5 keer verliest, is dat heel indrukwekkend"

Coach Steven Vanmedegael moest zich even in de haren krabben. "Dit is zonder twijfel een grand cru seizoen", gaf hij toe. "Als je maar 5 van je 48 wedstrijden verliest, is dat heel indrukwekkend."

"We hebben de Supercup gewonnen, de Beker gepakt, een ongelofelijke Europese finale gespeeld en in de finale van de play-offs hebben we getoond dat we blijven vechten als we op achterstand komen."

"Dit is heel leuk. Het was al meer dan 10 jaar geleden dat de club een triple kon vieren. Dit is het mooiste cadeau voor de club."

Ook de coach beseft dat hij heel straf uit de hoek zal moeten komen om dit seizoen te overtreffen of te evenaren. Zeker nu sterkhouders als Pablo Kukartsev de club verlaten.

"De drie bouwstenen waar we al lang rond bouwen - Stijn D'Hulst, Dennis Deroey en Matthijs Verhanneman - blijven. Maar we moeten aanvullen met talenten. We hopen dat we een vervanging voor Kukartsev kunnen realiseren, er zit iets in de pijplijn."