Gelijk prijzengeld, geen gelijke cadeaus? Controverse over grootte verjaardagstaarten in Madrid

Ze kreeg evenwel snel steun van enkele collega's. "Dit is gewoon niet juist", schreef de Canadese Bianca Andreescu. Volgens Victoria Azarenka is het dan weer symbolisch voor het verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen. "Het kon niet nauwkeurige zijn."

Voor Sabalenka kreeg haar taart zo een bittere nasmaak. Met een droevige emoticon op sociale media maakte ze haar ongenoegen duidelijk, maar even later verwijderde ze haar reactie weer.

De toernooiorganisatie in Madrid had dan ook twee verjaardagstaarten besteld, maar de bakker kreeg niet dezelfde opdracht. Alcaraz, die zijn 20e verjaardag vierde, kreeg heel wat meer smulwerk dan de 25-jarige Sabalenka.

Het is niet voor het eerst dat het verschil tussen mannen en vrouwen in het tennis ter sprake komt. Twee weken geleden stond nummer 1 van de wereld Iga Swiatek nog op haar achterste poten.

De Poolse kreeg 109.240 euro voor haar eindzege op het WTA 500-toernooi in Stuttgart, Alcaraz kreeg ruim het viervoudige voor zijn triomf op het ATP 500-toernooi in Barcelona. "Er is nog werk aan de winkel", zei ze.

Het prijzengeld is in Madrid evenwel geen euvel, want daar krijgt de eindwinnares hetzelfde bedrag als de eindwinnaar. Toernooiorganisator Feliciano Lopez begrijpt de controverse over de verjaardagstaarten dan ook niet.

De Spanjaard verdedigt zich met een foto van Holger Rune, die een gelijkaardige verjaardagstaart kreeg als Sabalenka.

"Ik ben verbaasd over deze reactie na dit gebaar", schrijft hij ter verdediging. "Ten eerste had Alcaraz net zijn match gewonnen om de finale te bereiken. Ten tweede speelde hij op Centre Court. Ten derde wordt het toernooi in Spanje gespeeld, ook al is het een internationaal evenement."