Dupont sprint opnieuw naar ereplaats in Griekenland, Portugees Leitao pakt eindzege

Bekijk de sprintfinish:

4 ritten in lijn stonden er in Griekenland op het menu, 4 keer was er een massasprint. De plaatsjes van Dupont: 6, 1, 2, 6. Goed voor een 10e plek in het eindklassement voor de man van Tarteletto-Isorex.



Na 133 kilometer tussen Costa Navarino en Olympia toonde Aniolkowski zich vandaag sneller dan Leitao en de Duitser Pirmin Eisenbarth. De 26-jarige Pool van Human Powered Health had eerder deze week ook al de eerste etappe in lijn in Griekenland gewonnen.



In het eindklassement heeft Leitao 6 seconden voorsprong op de nummer 2, de Nieuw-Zeelandse proloogwinnaar Aaron Gate. De 24-jarige Leitao (Caja Rural-Seguros) had gisteren dankzij ritwinst voor de neus van Dupont de leidersplaats in het klassement veroverd.



Voor de Portugees, vooral bekend als baanwielrenner, is de eindzege zijn belangrijkste triomf op de weg. Aniolkowski wipte nog naar de derde plaats in de eindstand, op 9 seconden van Leitao.