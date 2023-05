David Goffin werkt zich naar kwartfinale in Challenger Aix-en-Provence

Goffin is teruggevallen naar de 95e plaats op de ATP-ranking. Hij miste de Australian Open begin dit jaar door buikgriep en liep in februari in Marseille een knieblessure op.



Sindsdien raakte hij maar moeilijk op dreef. In Monte Carlo ging hij er begin vorige maand in de 1e ronde uit, in Barcelona haalde hij de 2e ronde, in Madrid was weer de 1e ronde zijn deel.



Om vertrouwen én punten te tanken - zodat hij de kwalificaties niet hoeft te spelen van de grandslamtoernooien- schreef de Belgische nummer 1 zich in voor het Franse Challengertoernooi op gravel met een dotatie van 200.000 euro.



In de eerste ronde moest zijn Franse leeftijdsgenoot Benoît Paire (ATP-166) eraan geloven met 7-6 (7/0), 6-1.



In de tweede ronde had hij normaal de Zweed Mikael Ymer (ATP-50), die hij eerder dit jaar in de finale van de Challenger van Louvain-la-Neuve geklopt had, maar het 4e reekshoofd liet verstek gaan.



Added viel in. Tegen de nummer 252 had Goffin 3 sets nodig: 6-4, 3-6, 6-2. In de volgende ronde wacht weer een Fransman: Quentin Hays (ATP-66) of Arthur Fils (ATP-124).