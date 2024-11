Zizou Bergs verwelkomt ook Kristof Vliegen als coach: "Maar wil er geen gekkenhuis van maken"

Zizou Bergs heeft een sterk 2024 achter de rug, waarin hij opklom naar de 61e plek op de wereldranking. Toch sleutelt hij aan zijn team. "Dat is een beetje vreemd om dan dingen te veranderen", beseft hij.

Waarom heeft hij dan naast Ruben Bemelmans ook Kristof Vliegen aangenomen als coach? "Ik had niet genoeg advies in het buitenland", verklaart Bergs. "Gezien de gezinssituatie van Ruben (die begin 2021 vader werd, red.), is het begrijpelijk dat hij niet altijd kan meereizen."

"Het is de bedoeling om vooruit te blijven gaan, om de ladder te blijven beklimmen en daarom hebben we besloten om het team uit te breiden. Na de US Open hebben we verschillende opties besproken. Het einde van de samenwerking tussen Tallon Griekspoor en Kristof Vliegen opende veel deuren."